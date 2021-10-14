Россия готова начать выпуск "зеленого" водорода в Карелии и поставки в Финляндию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия готова в течение двух лет начать производство "зеленого" водорода в Карелии и поставлять его в Финляндию, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Еще одним перспективным направлением считаю развитие водородной энергетики; наслышаны и об инициативе по строительству водородного трубопровода из Финляндии и Швеции через Ботнический залив в Германию. Будем рады участвовать в реализации такого амбициозного проекта: российские компании ТМК и "Северсталь" не только готовы поставить трубы, но и обладают необходимым компетенциями для ведения работ в качестве EPC-подрядчиков. К тому же наши компании в течение двух лет на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и поставки "зеленого" водорода в Финляндию", - приводит пресс-служба Минпромторга слова Мантурова по итогам его поездки в Финляндию.

Мантуров принял участие в заседании российско-финской межправкомисии, сопредседателем которой он является вместе с министром международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, а также встретился с министром экономического развития Финляндии Микой Линтиля.

РФ заинтересована в совместной с Финляндией работе по внедрению безуглеродных технологий в промышленности, отметил Мантуров. "Мы активно развиваем технологии электротранспорта, у нас также созданы прототипы водородных автобусов - рассчитываем, что серийное производство коммерческого транспорта, работающего на водороде, начнем уже в 2023 году. Сейчас мы вместе с зарубежными партнерами активно наращиваем компетенции в области производства, хранения и транспортировки водорода - здесь у наших стран есть все возможности для кооперации. На наш взгляд, это должно стать важной частью нового межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве России и Финляндии, которое мы сейчас прорабатываем", - сказал он.