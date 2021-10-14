Собянин назвал присуждение звезд "Мишлен" ресторанам Москвы моральной поддержкой отрасли

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Присуждение звезд "Мишлен" московским ресторанам и их шеф-поварам является "большой моральной поддержкой" для столичной отрасли гостеприимства в сложное время. Об этом сообщил в четверг в ходе церемонии вручения звезд известного гида мэр столицы Сергей Собянин.

"Рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашего замечательного города, привлекательной стороной для десятков миллионов туристов со всей России и всех стран мира. Я очень благодарен "Мишлен", что он обратил на наш город внимание, на наши замечательные рестораны, особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации, это большая моральная поддержка", - сказал Собянин.

Мэр также выразил благодарность инвесторам, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса Москвы, поварам, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии, "работать на благо Москвы, на благо своего бизнеса".

"Я благодарен сотням тысяч людей, которые работают на предприятиях московского общественного питания. Спасибо вам огромное за мужество и ту радость, которую дарите москвичам, спасибо большое. Тяжелые времена проходят, и Москва проживала их неоднократно. Уверен, что это испытание сделает нас только крепче, сделает наше развитие еще более динамичным", - сказал он.

Гастрономическая столица

"У Москвы большие гастрономические, исторические корни. Летопись Москвы начинается с добротного обеда между двумя князьями, которые сидели, вот, здесь, рядом, на берегу Москвы-реки. Видимо, хорошо погуляли, поскольку мы через сотни лет знаем об этом, именно с этого события начинается летопись Москвы. В России большие хлебосольные традиции. В 19-м веке, как пишут историки, было целое соревнование по поводу того, какие блюда и в каком количестве будут приготовлены гостям", - сказал мэр.

Собянин добавил, что "купцы и дворяне закладывали последний рубль, чтобы достойно угостить гостей. В советское время, к сожалению, эти традиции во многом были утеряны, а первоклассный ресторанный бизнес превратился в советский общепит. В 1990-е годы Россия и Москва вдруг очнулись от всего этого и начали наверстывать все это", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что тогда в Москве появились сотни хороших ресторанов, которые удивляли гостей изысканностью блюд, "тем не менее, это были рестораны все равно для ограниченного круга очень небедных москвичей".

"Последние 10 лет кафе и рестораны шагнули в компанию лучших мировых столиц в плане гастрономии. Это было частью нашей идеологии - создание мирового города, открытого для людей. Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры, целые улицы - в гастрономические кварталы", - отметил он.

Собянин также сообщил, что за последние годы количество ресторанов в столице увеличилось в три раза, количество уличных кафе - в два раза. "В Москве очень много звезд, но мишленовских еще не было. Я поздравляю с этим событием. Поздравляю, Москва", - заключил мэр.

Церемония вручения звезд "Мишлен" московским кафе и ресторанам проходит в четверг вечером в столичном концертном зале "Зарядье". Москва стала первым городом СНГ, в котором "Мишлен" отметит заведения своими звездами и специальными знаками, а Россия - 33-й страной, для городов которой подготовлен самый авторитетный в мире гастрономический гид. Московский гид будет состоять из 69 заведений.