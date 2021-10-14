Глава Минфина Швеции заявила, что Исполнительный совет МВФ поддерживает главу фонда

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) полностью поддерживает нынешнюю главу этой организации Кристалину Георгиеву по итогам разбирательства скандала вокруг нарушений, допущенных в прошлом при публикации Всемирным банком (ВБ) рейтинга Doing Business. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Магдалена Андерссон.

"Конечно, как председатель МВФК я внимательно следила за работой совета по этому [вопросу]. Могу отметить, что тот проделал тщательный анализ и обзор [утверждений], провел несколько встреч с Кристалиной и юридической компанией [WilmerHale, которая на днях подготовила отчет о нарушениях при составлении доклада Doing Business за 2018 год]. Так что речь идет о по-настоящему тщательной работе совета МВФ", - сказала Андерссон, являющаяся министром финансов Швеции.

"Заключение, вынесенное по итогам этого тщательного анализа, сводится к тому, что есть единогласная и полная поддержка Кристалины, полная поддержка того, как она работает в качестве директора-распорядителя МВФ", - подчеркнула председатель комитета. Он представляет собой руководящий орган МВФ. От дальнейших комментариев Андерссон воздержалась.

Не стала развивать тему и Георгиева, которая принимала участие в пресс-конференции вместе с Андерссон. "Я об этом говорила вчера (в среду - прим. ТАСС)", - напомнила директор-распорядитель фонда.

В понедельник Исполнительный совет МВФ выразил полное доверие Георгиевой. Он пришел к выводу об отсутствии убедительных свидетельств нарушений со стороны директора-распорядителя.

Ситуация вокруг доклада ВБ

Авторы опубликованного в сентябре отчета WilmerHale полагают, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из доклада аудиторов WilmerHale следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой. Последняя находилась в 2018 году на посту исполнительного директора ВБ.

Георгиева обвинения в свой адрес отвергла. Пост руководителя МВФ она заняла осенью 2019 года.

В сентябре ВБ сообщил о решении отказаться от практики подготовки ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при их составлении.