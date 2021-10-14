Звезду "Мишлен" получили семь московских ресторанов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Семь столичных ресторанов получили звезду "Мишлен". Об этом было объявлено на торжественной церемонии, проходящей в четверг в концертном зале "Зарядье" в Москве.

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Два столичных ресторана - Artest-Chef’s Table и Twins Garden - получили две звезды "Мишлен".

Ведущий напомнил, что эксперты подходят к выбору ресторанов, удостаиваемых звезд, очень внимательно и по пяти международным критериям, чтобы звезды в качестве знака отличия имели ценность по всему миру.

"Получение звезды - это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами", - отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов "Мишлен" Гвендаль Пулленек.