Цена газа в Европе по итогам дням закрепилась выше $1200 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE в четверг закрепилась на уровне выше $1200 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов сегодня составила около $1214 за тыс. куб. м, или €101,2 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Общий рост цены с начала дня составил более 8%. В пике цена почти достигала $1230 за 1 тыс. куб. м.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа. Позднее вице-премьер также сказал, что газопровод "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни, сейчас идет заполнение трубы газом.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.