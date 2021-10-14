Президент Бразилии заявил, что хочет приватизировать нефтегазовую компанию Petrobras

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании приватизировать крупнейшую нефтегазовую компанию страны Petrobras, основным акционером которой является правительство южноамериканского государства.

"У меня уже назрело желание приватизировать Petrobras. Посмотрим, что можно с этим сделать", - сказал политик в четверг в интервью радиостанции Novas da Paz.

Такое желание глава государства пояснил тем, что, несмотря на отсутствие у него права вмешиваться в ценовую политику компании, он каждый раз сталкивается с критикой в свой адрес, когда растут цены на автомобильное топливо или бытовой газ.

По данным Национального агентства нефти, стоимость баллона бытового газа с начала года увеличилась на 30%. Дизельное топливо за тот же период подорожало на 24%, бензин - почти на 20%.

В настоящее время контрольный пакет обыкновенных акций Petrobras (50,26%) принадлежит федеральному правительству Бразилии, еще порядка 40% акционерного капитала - у иностранных инвесторов.