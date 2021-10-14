Кабмин выделит 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья на Сахалине

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сахалинская область в ближайшие пять лет получит 18 млрд рублей из федерального бюджета по новой программе расселения аварийного жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

"Президент поручил в этом году начать новую программу расселения аварийного жилья. Мы договорились с коллегами, что как пилотный проект реализуем на Сахалине, и 18 млрд из федерального бюджета в течение ближайших пяти лет выделим на развитие этой программы", - сказал Хуснуллин, который находится в рабочей поездке на Дальнем Востоке.

По его словам, Сахалин находится в числе лидеров по ликвидации аварийного жилья.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.