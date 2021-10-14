Новые дизельные станции в Арктике позволят на 20% снизить углеродный след

ТАСС, 14 октября. Замена старых дизельных станций в Арктической зоне России на новые, созданные в 2021 году, позволит снизить углеродный след макрорегиона на 20%. Об этом сообщил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Василий Потемкин.

"Если мы говорим про "зеленую" повестку и вообще про снижение, в том числе углеродного следа и вообще загрязнений Арктики, тут можно сказать, что даже замена дизеля 1980 года на дизельную установку 2021 года позволит эти выбросы снизить, не ошибусь, на 30%, наверное, по финмоделям, на 20% точно", - сказал он на Российской энергетической неделе.

Потемкин добавил, что обновление дизельных станций в несколько раз позволит уменьшить количество неэффективно сжигаемого дизеля, а также снизить нагрузку бюджета на северный завоз. По его мнению, следующим этапом энергетического перехода может быть создание гибридных установок.

Северный завоз - ежегодная кампания по опережающему завозу дров, угля, дизельного топлива, масел и бензина в отдаленные населенные пункты.

Международный форум Российская энергетическая неделя - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.