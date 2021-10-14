WSJ: Coinbase предложит властям США создать регулятор для контроля над крипторынком

ТАСС, 14 октября. Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase намерена предложить американским властям создать отдельный орган для контроля за операциями с криптовалютами. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект документа.

По данным издания, платформа стремится добиться отстранения Комиссии по ценным бумагам и биржам США от надзора за рынком криптовалют. Coinbase планирует опубликовать документ с предложениями в этой сфере, предполагаемая дата публикации не уточняется.