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WSJ: Coinbase предложит властям США создать регулятор для контроля над крипторынком

По данным The Wall Street Journal, платформа стремится добиться отстранения Комиссии по ценным бумагам и биржам США от надзора за рынком криптовалют

ТАСС, 14 октября. Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase намерена предложить американским властям создать отдельный орган для контроля за операциями с криптовалютами. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект документа.

По данным издания, платформа стремится добиться отстранения Комиссии по ценным бумагам и биржам США от надзора за рынком криптовалют. Coinbase планирует опубликовать документ с предложениями в этой сфере, предполагаемая дата публикации не уточняется.

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