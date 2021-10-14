Набиуллина заявила, что по-прежнему хранит сбережения в рублях

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина хранит свои сбережения в рублях. Об этом глава ЦБ заявила в интервью YouTube-каналу "Фанимани".

"Нет, я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение: это было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, жалеет ли она, что хранила деньги в отечественной валюте и тогда, когда один доллар стоил 35 рублей. Ранее, в январе 2014 года, Набиуллина сообщила в интервью Владимиру Познеру, что хранит сбережения в отечественной валюте.

Она также отметила, что, положив в начале 2015 года сбережения на рублевый депозит или на валютный депозит, "в рублях бы вы выиграли".

Регулятор, по словам Набиуллиной, снижая инфляцию, работает, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными. "И мы видим, что они становятся более привлекательными, и люди больше хранят в рублях", - отметила она.