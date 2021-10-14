Собянин сообщил, что в центре Москвы больше не предусмотрено новых линий метро

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Проводить новые линии метро в центре Москвы уже не представляется возможным, поскольку центральная часть города сильно перегружена. Об этом в четверг заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале "ТВЦ".

"В центр города сегодня с линиями зайти уже невозможно. Чтобы как раньше, проход через центр города, прокопал, сделал - там просто уже невозможно это сделать физически. Присоединять к кольцевой линии метрополитена тоже уже невозможно, потому что она вся перегружена", - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что столичное метро необходимо расширять за счет ответвлений от МЦК (Московское Центральное Кольцо) и БКЛ (Большая Кольцевая Линия), расположенных в средней черте города. Когда у тебя уже есть две кольцевые дополнительные, <...> ты можешь сколько угодно от них делать ответвления, и спокойно на эти две кольцевые можно пересесть и дальше потом переместиться в любую часть города", - отметил он