Астраханские промышленные предприятия получат субсидии на модернизацию производства

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Астраханские промышленные предприятия получат субсидии из регионального бюджета на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, сообщил в четверг на заседании регионального правительства министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев.

Власти Астраханской области с 2018 года реализуют механизм финансовой поддержки промышленных предприятий, возмещению подлежат 25% от произведенных затрат, но не более 5 млн рублей. Господдержку направили на стимулирование процессов обновления производственных фондов, расширение ассортимента производителей продукции и создание новых производств.

"С 2018 года заключено 18 соглашений о предоставлении субсидий на общую сумму 45 млн рублей. По итогам 2020 года промышленными предприятиями получателями субсидий в связи с расширением производства создано 17 дополнительных рабочих мест. В 2021 году субсидии одобрены уже трем промышленным предприятиям на общую сумму 9,2 млн рублей. На рассмотрении находится заявка еще от одного предприятия. До конца года планируется полное освоение предусмотренных бюджетом области средств - 14 млн рублей, ориентировочно будет заключено пять соглашений", - сказала Афанасьев на заседании.

По словам министра, анализ механизма субсидирования показал эффективность, так "общий объем налоговых платежей и сборов в консолидированный бюджет региона получателей субсидии за три года увеличился более чем на 20%".

Как отметил присутствующий на заседании вице-губернатор Астраханской области Олег Князев, меры господдержки должны сохранить и расширить.

"Это позволит увеличивать объемы производства продукции, в том числе направляемой на экспорт, создавать новые рабочие места и повышать зарплату действующим сотрудникам", - сообщил Князев на заседании правительства.