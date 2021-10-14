{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лукойл" планирует вложить в Ленобласти за пять лет 10 млрд рублей

Планируется реализовать проекты в сфере строительства газозаправочных станций и модулей для заправки электромобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Компания "Лукойл" планирует вложить в ближайшие пять лет в свои предприятия на территории Ленинградской области порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Александр Дрозденко по итогам встречи с президентом и совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

"На рабочей встрече президент и совладелец "Лукойл" Вагит Алекперов подтвердил заинтересованность в развитии проектов в Ленобласти: в ближайшие пять лет планы по инвестициям - 10 млрд рублей", - написал Дрозденко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

В частности, на встрече обсуждались проекты в сфере строительства газозаправочных станций и модулей для заправки электромобилей. Компания "Лукойл" является одним из партнеров Ленинградской области в пилотной программе Минэкономразвития по установке "быстрых" электрических зарядных станций.

Теги
РоссияЛенинградская область
Коми получит инфраструктурный кредит в 2,4 млрд рублей на строительные проекты
В регионе планируют построить жилой квартал и завод по производству фанерных плит
Читать полностью