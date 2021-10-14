Набиуллина ощутила рост стоимости продуктов больше среднего показателя инфляции

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что рост стоимости ее еженедельной продуктовой корзины по ощущениям превышает средний уровень инфляции. Однако добавила, что персональный средний чек и общая инфляция являются разными показателями.

"Я покупаю продукты в интернет-магазинах с доставкой, но, конечно, я заметила, что средний чек раз в неделю вырос больше, чем показатель общей инфляции. <…> Я не буду называть цифры, но это больше того, что мы видим по общим показателям инфляции", - отметила глава ЦБ в ходе интервью на YouTube-канале "Фанимани".

Тем не менее средний чек и общая инфляция - это разные показатели, подчеркнула она. "Чем отличается мой средний чек от общего показателя по инфляции: в этот чек не входят, например, услуги, а в общем показателе инфляции [их доля] сейчас [составляет] 27%. Услуги у нас долгое время не дорожали, но потом (во время пандемии) было сложно мерить цены по услугам. Ряд услуг не предоставлялся, спроса не было, а это входит в показатель инфляции. Поэтому <…> есть разные показатели роста цен <…>. Цены на продовольствие, естественно, выросли (и это в статистике видно) больше, чем общий показатель инфляции в 7%", - пояснила она.

Набиуллина добавила, что каждый человек имеет свою структуру потребления, поэтому личная ощущаемая инфляция выше показателя Росстата, и это происходит во многих странах.

Глава регулятора также отметила, что люди обычно реагируют больше на выбросы, чем на средние величины. "Когда у вас цены выросли сильно на что-то, вы на это реагируете. Вы не замечаете товары, цены на которые стабильны (рис, молочные продукты) <…>. Есть группа товаров, которая дорожает сильно меньше инфляции, но мы этого не замечаем. Это психологическое восприятие. <…> Разрыв между восприятием и реальной инфляцией сейчас большой", - заключила Набиуллина.

Согласно материалам Банка России, годовая инфляция в сентябре 2021 года возросла до 7,40%. Как пояснили в ЦБ, значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из-за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем.