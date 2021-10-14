Власти Башкирии заключили контракт на 45 новых троллейбусов для Уфы и Стерлитамака

ТАСС, 14 октября. Власти Башкирии заключили офсетный контракт на поставку в 2022 году 45 новых гибридов троллейбуса и электробуса для Уфы и Стерлитамака, сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова в четверг.

"Республика заключила офсетный контракт на поставку в 2022 году 45 новых машин для Уфы и Стерлитамака", - говорится в сообщении.

Уточняется, что произведут машины на базе Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, речь идёт о гибриде троллейбуса и электробуса марки "Горожанин", спроектированном на уфимском предприятии. Одна из особенностей новой модели - возможность автономного передвижения до 30 км без подключения к контактной сети за счет дополнительных аккумуляторов. Это позволяет объезжать препятствия на дороге и участки обесточенных или поврежденных линий. Расчетный срок службы батарей - семь лет. В списке опций машины также система информирования пассажиров, кондиционер, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для электронных гаджетов.

По данным властей республики, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод производит 100 троллейбусов в год, которые поставляются в Альметьевск, Иваново, Чебоксары, Новокузнецк и Ростов-на-Дону. На предприятии начата модернизация, что позволит увеличить выпуск троллейбусов вдвое.