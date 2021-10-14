США заявили, что оказывают нажим на ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Американская администрация оказывает давление на Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), добиваясь снижения цен на энергетических рынках. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подтвердила, что глава администрации США Джо Байден обеспокоен сохранением в стране высоких цен на топливо. "Президент очень сильно концентрирует на этом внимание", - отметила Псаки. По ее словам, данной проблематикой "каждый день" занимаются специалисты аппарата Белого дома.

"Я бы сказала, что отчасти речь идет о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на нее нажим по этому вопросу", - подчеркнула пресс-секретарь американского лидера. "Однако отчасти это и вопрос логистики, способности перемещать предложение (то есть топливо - прим. ТАСС) по стране. И здесь мы тоже рассматриваем варианты действий", - добавила Псаки, не вдаваясь в детали.

"Мы работаем по вопросу как о предложении, так и о логистике. И изучаем спектр вариантов действий", - повторила в заключение официальный представитель Белого дома.