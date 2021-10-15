На всех станциях метро Москвы 15 октября заработает биометрическая система оплаты Face Pay

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Турникеты с функцией оплаты проезда при помощи системы распознавания лиц Face Pay в пятницу заработают на каждой станции Московского метрополитена. К новому сервису подключены около 240 станций на 14 линиях столичной подземки.

Как сообщали в столичном департаменте транспорта, чтобы воспользоваться новой технологией оплаты в метро, пассажиру нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", привязать банковскую карту, транспортную карту "Тройку" и загрузить свою фотографию. Во время регистрации в сервисе фотография лица пассажира автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключами из базы данных, створки турникета открываются.

В департаменте заверили, что биометрические ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах в соответствии с законом по хранению и обработке персональных данных. Списание средств происходит автоматически при получении запроса от системы Face Pay: если совершена одна поездка, то деньги списываются за одну поездку; если поездок было много, денежные средства списываются по тарифу в размере, соответствующему тому количеству поездок и пересадок, которые совершил пассажир.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, технология распознавания лиц надежна, а пройти через турникет по чужой фотографии невозможно. "Технология Liveness отличает обычное фото от лица живого человека", - отметил заммэра. Кроме того, по поручению мэра Москвы для пользователей Face Pay скоро будет представлена скидочная система на проезд в метро.

Ранее Ликсутов заявил ТАСС, что функцию оплаты проезда Face Pay могут внедрить на кассах Московского метрополитена. Он подчеркнул, что обязательной такая оплата не станет, но опция будет предложена пассажирам. Также прорабатывается возможность привязки к Face Pay в следующем году других видов билетов, подключение Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), наземного транспорта. Другие способы оплаты проезда будут сохранены.