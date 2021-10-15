МОСКВА, 15 октября./ТАСС/. Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, теперь к национальной площадке по желанию будут подключаться коммерческие компании, обладающие соответствующей инфраструктурой для тренировки отражения кибератак.

В рамках инициативы первым к Национальному киберполигону присоединился киберполигон Центра компетенций НТИ "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ, на котором регулярно проводятся киберучения для организаций сферы электроэнергетики. В настоящий момент заключено соглашение о сотрудничестве в области интеграции киберполигонов, добавили в аппарате вице-премьера.

"С 2021 года киберполигон будет расширяться за счет интеграции частных коммерческих киберполигонов в единую национальную инфраструктуру. Первым участником инициативы стал Центр НТИ МЭИ, чей киберполигон ориентирован на отработку навыков противодействия кибератакам в энергетической отрасли. Его подключение к промышленному сегменту Национального киберполигона позволит создать единую инфраструктуру, имитирующую типовое устройство организаций топливно-энергетического комплекса. Интеграция существенно расширит технологические возможности и позволит проводить более масштабные учения с максимальной реалистичностью исследуемых процессов. Объединение сценариев атак и их отражения на единой площадке сформирует список угроз, с которыми могут столкнуться российские предприятия. Такой опыт будет полезен для усиления информационной безопасности отдельных компаний и для расширения общей базы национального киберполигона", - отметил Чернышенко.

В аппарате добавили, что развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий национальной программы "Цифровая экономика". Ответственным исполнителем является "Ростелеком-Солар" - дочерняя компания "Ростелекома". Курирует реализацию мероприятия Минцифры России. Список компаний, присоединившихся к киберполигону, будет пополняться на протяжении всего периода реализации национальной программы. На сегодняшний день "Ростелеком-Солар" ведет переговоры с рядом крупных российских корпораций.

Киберполигоны - это цифровые копии типовых IT-инфраструктур организаций ключевых отраслей. Цифровые копии позволяют без риска реального ущерба воспроизводить компьютерные атаки, характерные для конкретного сектора экономики, и отрабатывать меры по выявлению и предотвращению.