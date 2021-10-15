ВОЗ заявила, что на борьбу с пандемией коронавируса требуется от $20-25 млрд

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Расширение доступа населения планеты к тестированию на коронавирус, а также вакцинации, лечению и обеспечению средствами индивидуальной защиты требует инвестиций в размере $20-25 млрд. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати. Текст его выступления опубликовала в четверг женевская штаб-квартира ВОЗ.

"Нынешняя архитектура финансирования готовности к пандемиям и реагирования на них не соответствует поставленной цели", - отметил он, добавив, что финансирование "является слишком маленьким, трудным для доступа и негибким". Глава ВОЗ призвал "перезапустить глобальное экономическое восстановление", полностью профинансировав стратегический план и бюджет международного партнерства ACT-Accelerator по обеспечению доступа в мире к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19.

"Требуются инвестиции от $20 до $25 млрд, чтобы расширить доступ к тестированию, лечению, индивидуальным защитным средствам и вакцинам, а также поддержать поставленную ВОЗ цель вакцинировать 40% населения всех стран к концу нынешнего года и 70% к середине будущего года", - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что, по оценкам МВФ, в случае продолжения пандемии в тех же масштабах "мир может столкнуться к 2026 году с экономическими потерями более чем в $5,3 трлн". "Пандемия COVID-19 продемонстрировала фундаментальную истину: лучше предотвратить [болезнь], чем ее лечить", - резюмировал гендиректор.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19", было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

По данным ВОЗ на 14 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 239 007 759 случаев заражения и 4 871 841 летальный исход.