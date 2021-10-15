Кембриджский университет отказался от вложений ОАЭ из-за скандала со шпионской программой

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Кембриджский университет приостановил переговоры о партнерстве с властями ОАЭ на фоне утверждений правозащитников о том, что руководство страны использует систему электронного шпионажа Pegasus для организации слежки за людьми. Об этом в пятницу сообщил ректор вуза Стивен Туп.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

"После появления новых данных о системе Pegasus мы решили, что сейчас не лучшее время для реализации по-настоящему амбициозных планов с ОАЭ", - указал Туп, слова которого приводит газета The Guardian.

Как напомнило издание, в рамках соглашения о партнерстве планировалось, что ОАЭ выделят £400 млн ($547 млн) на образовательные программы университета, что стало бы самым крупным капиталовложением подобного рода в Кембриджский университет за всю его более чем 800-летнюю историю. По условиям договора предполагалось создание Инновационного института ОАЭ и Кембриджа, который на первом этапе работал бы в онлайн-формате, но со временем открылся бы и на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В пресс-службе вуза уточнили, что "в ближайшие несколько месяцев будут внимательно изучать возможности долгосрочного сотрудничества с партнерами и университетским сообществом". Туп в свою очередь заверил, что все дискуссии на этот счет будут проходить в открытом формате, окончательное решение еще не принято. "Мы в курсе существующих рисков при взаимодействии со многими государствами мира, но мы считаем необходимым иметь честную беседу", - сказал он.

В июле базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждалось, что ряд стран, включая ОАЭ, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. The Guardian, участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, акцентировала внимание на том, что целями слежки могли быть некоторые главы государств и международных организаций.

Власти ОАЭ отвергли обвинения в использовании Pegasus, заявив, что подобные сообщения "не имеют доказательной основы и являются абсолютно ложными".