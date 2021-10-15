Virgin Galactic отложила начало коммерческих суборбитальных полетов на конец 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Американская компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic перенесла начало коммерческих суборбитальных полетов на четвертый квартал следующего года. Об этом в четверг сообщила ее пресс-служба.

Такой решение связано с планами по доработке оборудования, а также необходимостью провести дополнительные тесты конструкции и материалов аппаратов. "Программа по доработке стартует на месяц позже, чем предполагалось, а начало оказания коммерческих услуг теперь ожидается в четвертом квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом Virgin Galactic за это время проведет уже анонсированный ранее тестовый полет космолете Unity 23 с итальянскими ВВС, однако точная дата запуска не указывается.

Брэнсон, основавший Virgin Galactic, совершил 11 июля суборбитальный полет на разработанном его компанией космолете Unity 22. Аппарат был поднят на высоту около 15 км на самолете Eve, после чего отделился и начал самостоятельное движение. Unity 22 достиг высоты 86 км. ВВС США считают, что эта точка находится за пределами верхних слоев атмосферы Земли, однако она расположена ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации). У пассажиров было несколько минут на то, чтобы отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости.