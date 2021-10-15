Новак заявил, что США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цены на углеводороды. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу CNBC вице-премьер РФ Александр Новак.

"Зеленая" ОПЕК+ и нефть по $100. О чем говорил Путин на Российской энергетической неделе

"По правде говоря, к нам никто не обращался, о таких запросах писали СМИ, однако я не знаю, правдивы ли они. Фактически у нас нет ни малейшего понятия о каких-либо переговорах между США и Саудовской Аравией", - ответил он на вопрос журналистки телеканала о том, обращались ли представители американской администрации к России с соответствующими предложениями.

В настоящее время стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже торгуется в районе $83 за баррель, фьючерс на WTI оценивается в $81 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн б/с. В ноябре Россия по этим договоренностям должна добывать 9,913 млн б/с, столько же - Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

Страны соглашения ОПЕК+ с мая восстанавливают добычу нефти, которую в прошлом году сокращали в беспрецедентных объемах. С августа план предусматривает возвращение на рынок 400 тыс. б/с в месяц. Так, в сентябре 2021 года нефтеэкспортеры из ОПЕК+ должны сокращать к базовому уровню только 4,959 млн б/с вместо 9,7 млн б/с в мае прошлого года. Актуальность этого плана министры стран альянса обсуждают в начале каждого месяца.