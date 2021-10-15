Итальянская авиакомпания Alitalia превратилась в ITA, сохранив исторический бренд

РИМ, 15 октября. /Корреспондент ТАСС Вера Щербакова/. Испытывавшая на протяжении последних двух десятилетий финансовые сложности итальянская авиакомпания Alitalia завершила процесс реорганизации, формально закончила свое существование и с 15 октября продолжит работать как ITA (Italia Trasporto Aereo S.p.a.).

На рейсы новой компании, которая будет осуществлять полеты по 36 внутренним и европейским направлениям, а также два межконтинентальных перелета (в Нью-Йорк и Токио), уже можно приобретать билеты. От старой новая компания унаследовала 52 лайнера (почти втрое меньше, чем насчитывалось в воздушном флоте перевозчика 10 лет назад), число сотрудников сокращено более чем в четыре раза - с работавших Alitalia более 10 тыс. до 2,8 тыс. Кроме того, снижение заработной платы персонала составит в среднем 25%, пилотов - в пределах 40%. Все это вызвало целую волну протестов и забастовок, которые продолжатся и в день начала работы новой компании.

Как корреспонденту ТАСС объяснил итальянский экономист, специалист по транспортным перевозкам и инфраструктуре Андреа Джуричин, фактически проведена операция по отделению "плохой" убыточной компании от "хорошей". "В годы до пандемии Alitalia продолжала терять до €600 млн в год. Пандемия сильно ударила по сектору пассажирских авиаперевозок", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что переход от Alitalia к ITA готовился на протяжении нескольких лет, пока компания находилась под чрезвычайным управлением, получая государственные кредиты для продолжения деятельности. "С ITA компания вновь становится национальным перевозчиком, принадлежащим государству (министерству экономики и финансов), а это означает новые государственные финансовые влияния. Согласно озвученным планам, ITA выйдет на прибыльный уровень в 2024 году", - рассказал эксперт.

Долгое балансирование на грани банкротства

Строго говоря, Alitalia национальным перевозчиком перестала быть в 2014 году, когда 49% акций оказавшейся на грани банкротства компании были переданы Etihad Airways из ОАЭ. Однако авиакомпания продолжала терять по полмиллиарда евро в год, а меры и инвестиции Etihad Airways не принесли желаемого подъема. Сейчас бывшие руководители переданы под суд по обвинениям в доведении компании до банкротства. Еще в 2008 году Alitalia искала надежного партнера, основным претендентом была Air France. Однако занимавший тогда пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лично воспрепятствовал продаже пакета акций французской стороне и способствовал приватизации компании.

Во время пандемии Alitalia не прекращала деятельность, хотя число ее рейсов было сокращено более чем вдвое, отменены целые направления, включая Россию, куда полеты до сих пор не возобновлены и, насколько следует из заявленных планов ITA, не планируются в ближайшее время. Сообщалось, что потери компании из-за пандемии достигли за первые девять месяцев 2020 года €2,2 млрд.

Славная история

Alitalia имеет более чем 70-летнюю историю. Компания была создана после войны, и ее рост и расцвет приходятся на период послевоенного промышленного развития страны. На заре своего существования в 1950-х годах она также поглотила обанкротившуюся компанию. Во многом Alitalia стала символом благополучия. В 1960 году она была официальным авиаперевозчиком летней Олимпиады в Риме. Спустя пять лет, в 1965 году, Alitalia начала летать в Москву. Впоследствии итальянская компания сотрудничала с "Аэрофлотом", осуществляя в последние годы совместные рейсы по российским направлениям.

Самолетами Alitalia традиционно пользовались Папы Римские в своих зарубежных поездках. При этом места в самолет выкупаются Ватиканом для всех участников поездки по ценам билетов первого и бизнес-класса. Последний вояж на Alitalia Папа Франциск совершил в сентябре в Будапешт и Братиславу.

Основной рост и расширение компании произошли в 1979-1980 годах. В 2018 году Alitalia перевозила более 20 млн пассажиров по более 100 маршрутам. Однако поддержание компании на плаву обошлось итальянскому государству (и налогоплательщикам) с 1976 года в €13 млрд. Последние кредиты в годы чрезвычайного управления были признаны Еврокомиссией незаконными в связи с нарушением европейских норм по оказанию государственной помощи компаниям.

Попытки менее болезненно отделения "плохой" компании уже предпринимались, однако проваливались, в том числе из-за несогласия с условиями бизнес-планов профсоюзов.

Облачное будущее

Джуричин видит не самое радужное будущее для новой компании. "Условия на рынке авиаперевозок были сложными и до пандемии. ITA намного меньше Alitalia, ей придется столкнуться все с теми же конкурентами: крупнейшими национальными компаниями на международных маршрутах и с экономичными перевозчиками на внутреннем рынке", - пояснил эксперт. Лишь к 2025 году ITA планирует нарастить вдвое персонал и флот.

Последний рейс Alitalia совершила в четверг поздно вечером из Кальяри (Сардиния) в Рим. Первый рейс ITA запланирован в пятницу утром из миланского аэропорта Линате в Бари. Поздно вечером в четверг стало известно о том, что удалось достигнуть соглашения о приобретении бренда Alitalia новой компанией за €90 млн. Первоначально он оценивался в 290 млн. Благодаря этому новый перевозчик сохранит известное всем название и буквенное обозначение рейсов AZ.