{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Парагвай получил последнюю контрактную партию "Спутника V"

В ней было 308 тыс. доз второго компонента вакцины

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Парагвай получил все дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", предусмотренные подписанным контрактом. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской республики.

На эту тему
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно? Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно?

"Парагвай получил сегодня вечером груз с 308 тыс. доз второго компонента ["Спутника V"]. Этой партии не хватало до достижения 1 млн доз, купленных национальным правительством через Российский фонд прямых инвестиций", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Парагвая, полностью в стране с населением в 7,1 млн были привиты более 2 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 460 тыс. человек, умерли 16,2 тыс.

Теги
ПарагвайРоссияПандемия COVID-19
Эксперты считают, что авторынок в 2021 году ожидает падение продаж
Дилеры отмечают, что дефицит машин продолжится как минимум до середины 2022 года
Читать полностью