Парагвай получил последнюю контрактную партию "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Парагвай получил все дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", предусмотренные подписанным контрактом. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской республики.

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"Парагвай получил сегодня вечером груз с 308 тыс. доз второго компонента ["Спутника V"]. Этой партии не хватало до достижения 1 млн доз, купленных национальным правительством через Российский фонд прямых инвестиций", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Парагвая, полностью в стране с населением в 7,1 млн были привиты более 2 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 460 тыс. человек, умерли 16,2 тыс.