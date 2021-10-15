Эксперты: доля просроченных долгов россиян снизилась на фоне регулирования ЦБ

В начале октября в Банке России сообщили, что доля просроченных россиянами более чем на 90 дней кредитов уменьшилась до 4,4% на 1 сентября 2021 года, месяцем ранее показатель составлял 4,5%, годом ранее - 5,4%. Такой уровень просрочки является минимальным за время наблюдений с 2012 года, следует из статистики.

Объем просроченной задолженности за последний год изменился незначительно (прирост составил 17,6 млрд рублей, или 1,75%). Тогда как сам портфель кредитов физических лиц за это же время вырос на 4,2 трлн рублей, или 22,8%. Таким образом, в относительных величинах наблюдается сокращение доли просрочки свыше 90 дней, поясняет аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталья Богомолова.

"В период пандемии банки повысили свои требования к уровню кредитоспособности своих клиентов, в том числе физических лиц. Указанное закономерно привело к улучшению качества одобряемых заявок и, как следствие, к снижению доли просроченной задолженности в портфеле. Жесткая позиция регулятора относительно ограничения роста необеспеченного потребительского кредитования также оказала существенную роль в снижении уровня проблемных ссуд по физическим лицам", - сообщил младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.

Кроме того, банки регулярно списывают или продают "плохие" кредиты граждан, что сдерживает рост просроченных кредитов в их портфелях, отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Прогноз к концу года

Эксперты рейтинговых агентств АКРА и НРА сошлись во мнении, что доля просрочки возрастет до конца 2021 года. Учитывая то, что Банк России на фоне роста потребительского кредитования ужесточает уже имеющиеся инструменты регулирования (увеличивает макронадбавки по кредитам закредитованным заемщикам с 1 июля и с 1 октября), а также разрабатывает новые (количественное ограничение на выдачи необеспеченных кредитов), в НРА считают, что доля просроченной задолженности до конца 2021 может вырасти до 4,6 - 4,8%.

В свою очередь, Перфильев отмечает, что доля просроченных ссуд уже упала ниже допандемийного уровня и подобная тенденция может сохраниться. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин полагает, что до конца года темпы роста портфеля необеспеченных кредитов гражданам сохранят высокие темпы роста, а в ипотеке незначительно снизятся. "[Это] продолжит "разбавлять" долю просрочки в портфеле, в результате можно ждать ее дальнейшего снижения. Однако, достигнет ли она минимального за 10 лет значения, будет зависеть и от политики банков в отношении списания с баланса безнадежных долгов", - отмечает аналитик.