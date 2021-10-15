Эксперты считают, что авторынок в 2021 году ожидает падение продаж

Дилеры отмечают, что дефицит машин продолжится как минимум до середины 2022 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский авторынок в текущем году ожидает падение продаж, дефицит машин продолжится как минимум до середины следующего года. Такое мнение выразили ТАСС представители автодилерских центров. При этом дилеры также отмечают, что стоимость автомобилей почти всех брендов продолжает расти.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего за период с января по сентябрь 2021 года в РФ было продано 1,26 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 15,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) отметили, что, несмотря на общий положительный показатель за три квартала 2021 года, третий месяц подряд идет падение продаж. Так, по данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в июле текущего года снизились на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составили 136,64 тыс. шт., в августе продажи упали на 17%, до 114,1 тыс. машин. Снижение продаж наблюдалось и в сентябре, всего было продано 119,485 тыс. шт. (- 22,6% к сентябрю 2020 года). В РОАД рассказали, что дефицит автомобилей не ослабевает, некоторые машины поступают с производства с отсутствием каких-либо опций, например мультимедиа или навигации. По мнению ассоциации, дефицит на авторынке продлится и в первом квартале 2022 года. Причины дефицита "Информация об остановке заводов Европы и Азии не внушает оптимизма, что дефицит нейтрализуется до конца года, - уже в прогнозах первый квартал 2022 года. К сожалению, при этом сохраняется тенденция к повышению цен практически у всех брендов" - пояснили в ассоциации.

При этом там добавили, что до конца года возможно дальнейшее повышение стоимости автопроизводителями на фоне общей экономической ситуации. Основными причинами продолжения дефицита машин директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский назвал нехватку полупроводников и запасных частей. "Дефицит в ближайшие месяцы также будет сохраняться из-за ситуации с производством полупроводников и запасных частей. Сильнее всего он будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Уже сейчас покупателям некоторых брендов недоступны такие опции, как камеры кругового обзора, панорамные крыши, мультимедийные дисплеи", - сказал он. Стоимость автомобилей продолжает расти По словам Каменского, цены на автомобили продолжают расти и до конца года ожидать кардинальных изменений в ситуации на рынке не стоит. При этом он отметил, что рост цен постепенно замедляется. "И в сентябре, и в октябре различные бренды повышали цены, поэтому прекращения роста стоимости новых автомобилей к концу года ожидать не приходится. Однако, рост постепенно замедляется. Свою роль здесь сыграло то, что был отыгран рост евро по отношению к рублю и прайсы на новые автомобили менялись по инерции", - пояснил он.

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Выходом из ситуации с дефицитом в дилерской сети "Рольф" назвали развитие продаж машин с пробегом, так как на вторичном рынке не наблюдается нехватки автомобилей, а их стоимость значительно ниже, что особенно актуально в виду роста цен. Там отметили, что уже сейчас автодилер продает больше авто с пробегом, чем новых. "Мы можем констатировать, что цены росли в течение всего года, и ожидаем их дальнейшего роста. Ситуация с доступностью новых автомобилей в четвертом квартале стала только хуже. Очевидно, что дефицит "перетечет" и в 2022 год", - добавили в "Рольфе". Наибольший дефицит наблюдается в сегменте автомобилей SUV (внедорожники и кроссоверы), отметил гендиректор ГК "Автоdom" Андрей Ольховский. При этом существует очень напряженная ситуация по автомобильной марке Mini. По его словам, ситуация с поставками авто продолжает ухудшаться, что является триггером для повышения цен. Гендиректор пояснил, что цены могут вырасти на 3-5%, при этом текущий рынок готов к большему росту на 10-12% без снижения спроса, а по ряду марок и моделей до 20%. "Отложенный спрос не может реализоваться в полном объеме, потому что поставки автомобилей не отражают даже текущее контрактование. Сокращение разрыва между спросом и предложением будет в начале 2023 года или в самом конце 2022 года", - заявил Ольховский. Он также добавил, что на фоне роста продаж в 2020 году, связанного со снятием жестких ограничений, динамика продаж в 2021 году будет чуть ниже. При этом в IV квартале текущего года ожидается снижение поставок автомобилей, что будет чувствительным для всего рынка. Дефицит сохранится минимум до середины 2022 года Одним из факторов, влияющих на рост цен на комплектующие для обычных автомобилей, гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич назвал увеличение большинством автопроизводителей производства электромобилей в ущерб машинам с ДВС [двигатель внутреннего сгорания]. По его словам, за последний год в среднем цена автомобиля в массовом сегменте выросла на 15-25% в зависимости от бренда и модели, премиум сегмент дорожал быстрее, а массовый - более аккуратно. "Безусловно, рано или поздно ситуация на рынке нормализуется, но маловероятно, что это произойдет раньше середины следующего года. Цены к тому времени вырастут в лучшем случае на процент инфляции и однозначно не пойдут вниз. Текущие цены на автомобили лишь приблизились к уровню цен в валюте на начало 2014 года", - отметил гендиректор "Автоспеццентра". Он также добавил, что падение объемов продаж легковых машин, которое наблюдалось в течение лета, связано с ограниченной доступностью автомобилей. По этим же причинам предвидится отрицательная динамика продаж по итогам года. Ситуация на рынке В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов, в связи с чем некоторые автозаводы вводят приостановки на производстве.

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