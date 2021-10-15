Цивилев: строительство транспортного обхода Кемерова планируется начать в декабре

ТАСС, 15 октября. Строительство новой дороги для транзитного транспорта в обход Кемерова планируется начать в декабре этого года, как только будет утверждена модель финансирования проекта. Об этом в интервью ТАСС на полях Российской энергетической недели в Москве сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы готовы сделать все, чтобы в этом году начать строительство дороги. Пока она (модель финансирования) не сложена. Думаю, до декабря мы программу финансирования должны сложить, чтобы в декабре приступить к строительству", - сказал Цивилев, отметив, что все необходимые для выделения финансирования заявки уже поданы.

Стоимость 47-километровой магистрали, которую планируют построить за три-четыре года, изначально оценивалась в 42 млрд рублей, однако по итогам проектирования и обоснования инвестиций, а также с учетом инфляции она была увеличена. "При реализации объекта в период 2022-2025 годов стоимость с учетом индексов-дефляторов составит 56 млрд рублей", - пояснили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Летом президент РФ Владимир Путин поручил начать строительство дороги в обход Кемерова в 2021 году.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую 6 марта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По программе социально-экономического развития Кузбасса федеральный бюджет профинансирует половину стоимости работ, оставшаяся часть должна быть привлечена в рамках государственно-частного партнерства. Кто станет инвестором проекта, в данный момент неизвестно. Инвестиции должны окупиться за счет платного проезда для транзитного транспорта. Сроки начала строительства дороги ранее конкретно не назывались, так как зависели от условий инвестиционного соглашения и окончания проектирования объекта.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Интенсивный трафик транзитного транспорта затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса за свой счет начали проектирование объездной трассы и в 2020 году передали проект первого участка на экспертизу, в полном объеме проектирование планировали завершить летом текущего года. Новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 км/ч. Магистраль будет включать в себя четыре развязки на разных уровнях и мост через реку Томь.