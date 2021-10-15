"Известия": банки вводят комиссию за перевод денег на карту другой кредитной организации

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банки начали взимать комиссию за перевод денежных средств с карты на карту сторонней кредитной организации. Об этом сообщила в пятницу газета " Известия " со ссылкой на данные об изменении тарифов в "Альфа-банке" и в "ОТП Банке".

По информации газеты, такая политика может быть связана с ужесточением контроля Центрального банка РФ за денежными операциями.

Согласно исследованию издания, в "ОТП Банке" комиссия за "перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков" взималась с четырех из пяти кредитных карт. Она составила 2%, но не менее 90 рублей. Однако на сайте банка информация о запуске тарифа на ввод комиссии не указана.

Аналогичная ситуация, по информации "Известий", наблюдается в "Альфа-банке". При переводе денег на карту другой организации банк расценивал операцию как "квази-кеш" (операции, приравниваемые банком к операциям с наличными денежными средствами) и списывал большую сумму одним платежом, чем переводил клиент. Комиссия составила 1,95% (минимум 30 рублей).

При этом на сайте "Альфа-банка" нет официальной информации о платном взимании денег с карты. Позже представители банка заявили, что проводили пилотное тестирование тарифа на малом количестве пользователей. Одному из держателей карт, по информации газеты, вернули деньги, списанные в качестве дополнительного сбора.

Как сообщает газета, "Сбербанк", "Открытие", "Райффайзенбанк" и "Росбанк" заявили, что перевод денег с карты на карту другой кредитной организации является бесплатным для клиентов.