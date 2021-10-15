Токио окажет поддержку созданию в стране новой базы производства полупроводников

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Японии окажет комплексную поддержку планам создания в стране новой мощной базы производства полупроводников, нехватка которых сейчас серьезно угрожает национальной и мировой экономике. Как заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, речь идет о помощи в обеспечении квалифицированными кадрами и необходимыми материалами, а также об установлении прочных связей с исследовательскими центрами.

"Правительство, - подчеркнул он, - намерено комплексно подойти к созданию максимально благоприятной деловой атмосферы для расширения производства полупроводников". По словам министра, программа будет рассчитана на несколько лет. "Полупроводники, - напомнил он, - мозг промышленности, а создание системы стабильного снабжения этой продукцией чрезвычайно важно с точки зрения обеспечения национальной безопасности".

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио окажет материальную поддержку инвестиционным проектам такого рода, включая строительство в стране нового крупного завода по производству полупроводников с участием тайваньской компании TSMC. Инвестиции в этот проект оцениваются в 1 трлн иен (около $8,8 млрд). Токио, как проинформировала в пятницу газета Asahi, готов взять на себя половину этой суммы. На предприятии планируется, в частности, производить полупроводники для смартфонов и микросхемы для автомобилей. Завод предполагается построить в юго-западной префектуре Кумамото, а его введение в эксплуатацию намечено на 2024 год.

В настоящее время мировые производители автомобилей и электроники испытывают острую нехватку полупроводников. Она связана с влиянием пандемии, а также возникшим в марте пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем для автомобилей.

В конце сентября южнокорейская корпорация Samsung Electronics также объявила, что собирается построить за $17 млрд завод по производству полупроводников в американском штате Техас.