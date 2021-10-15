В "Крымэнерго" заявили, что полностью выполнили план ФЦП до 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Госпредприятие "Крымэнерго" выполнило все мероприятия, закрепленные за ним в федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Все мероприятия ФЦП, выполняемые государственным унитарным предприятием "Крымэнерго", реализованы в полном объеме в период 2018-2021 годов. Все объекты электроэнергетики, реализованные предприятием, в настоящее время введены в эксплуатацию, являются действующими электроустановками и обеспечивают надежное электроснабжение потребителей Крымского полуострова, а также выдачу мощности вновь сооруженных Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС", - говорится в официальном ответе компании на запрос ТАСС. На предприятии добавили, что в настоящее время ФЦП также предусматривает до 2024 года строительство ряда новых и реконструкцию существующих объектов электроэнергетики.

Ранее Счетная палата по итогам проверки бюджетной отчетности Министерства энергетики РФ составила отчет, в котором говорилось, что сроки строительства объектов электросетевого комплекса в Крыму в рамках ФЦП могут быть сорваны.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. После этого было нарушено энергоснабжение полуострова от украинских источников питания. По некоторым оценкам, которые ранее приводили власти региона, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей.

После воссоединения Крыма с Россией были построены новые сети на полуострове, через Керченский пролив проведен энергомост. Весной 2019 года были запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Благодаря им был закрыт дефицит мощности в Крыму, регион получает дополнительные 940 МВт.