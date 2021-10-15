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Энергетический кризис в Европе

Новак опроверг связь газового кризиса с "Северным потоком - 2"

Вице-премьер подчеркнул, что для увеличения поставок от европейских партнеров требуются заявки, потому что газ не может идти просто "на деревню дедушке"
Вице-премьер РФ Александр Новак Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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Вице-премьер РФ Александр Новак
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Газовый кризис в Европе вызван рядом причин, он не связан с запуском нового экспортного газопровода "Северный поток - 2". Об этом в интервью радиостанции Business FM сказал вице-премьер Александр Новак.

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Отвечая на вопрос, есть ли связь того, что Россия не расширяет поставки газа в Европу с желанием скорее запустить в эксплуатацию "Северный поток - 2", Новак сказал: "Конечно, никакой связи нет". Он пояснил, что для увеличения поставок от европейских партнеров требуются заявки, потому что газ не может идти просто "на деревню дедушке".

"Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее", - сказал он.

В начале октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЭнергетический кризис в Европе
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