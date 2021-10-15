Рестораны Москвы смогут компенсировать расходы на коммуналку за вакцинацию персонала

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кафе и рестораны, чьи сотрудники прошли вакцинацию от COVID-19, смогут компенсировать 100% расходов на оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года. Прием заявок на данную форму поддержки начнется 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК), сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60% и более сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря", - отметила Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Основные требования к претендентам: помимо того, что не менее 60% сотрудников должны быть вакцинированы до 15 августа, у участников должна быть регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки. Кроме того, в отношении организации не должна проходить процедура банкротства.

Для представителей кафе и ресторанов пройдут вебинары, где они смогут узнать о новой мере поддержки подробнее и задать интересующие вопросы. Спикеры расскажут о требованиях к организациям, перечне необходимых документов и правилах их заполнения, а также о других мерах финансовой поддержки, доступных на платформе i.moscow. Первая встреча состоится 21 октября. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин расскажет о требованиях к претендентам на получение поддержки и подаче заявки.

Сейчас на платформе МИК идет прием заявок на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Сергунина отметила, что уже одобрено более 1,6 тыс. заявок на общую сумму 145 млн рублей.