В ЕК заявили, что Россия выполняет газовые контракты и не манипулирует ценами на газ

СОФИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Газпром" полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Об этом в четверг в интервью телеканалу bTV заявил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, который находится в Болгарии с рабочим визитом.

"Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа", - сказал замглавы Еврокомиссии.

Кроме того, Тиммерманс сообщил, что лицензирование газопровода "Северный поток - 2" полностью зависит от Берлина. "Лицензирование "Северного потока - 2" полностью зависит от властей Германии, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации", - сказал он.

Перспективы использования атомной энергии в ЕС были также затронуты в интервью, Тиммерманс сообщил, что ЕК не намерена мешать развитию атомной энергетики в ЕС. "Вопрос с развитием атомной энергии страны - члены Евросоюза должны решать самостоятельно, Еврокомиссия не имеет ничего против использования атомной энергетики", - сказал замглавы ЕК.