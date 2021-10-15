Производитель природного сульфата натрия запустит на Алтае ТЭЦ стоимостью 4 млрд рублей

БАРНАУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Единственное предприятие в России, производящее природный сульфат натрия, ОАО "Кучуксульфат", запустит в 2022 году ТЭЦ стоимостью около 4 млрд рублей. Проект реализуют в рабочем поселке Степное озеро в Алтайском крае, сообщил журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Горюнов. ТЭЦ будет производить не только пар для завода, но и тепло и электроэнергию для более чем 6 тыс. жителей поселка.

"Сульфат натрия очень энергоемкий в производстве продукт, который требует большого количества тепла и электроэнергии. Энергетические мощности предприятия были созданы в 1963 году и без реконструкции развитие невозможно. Пять лет назад принято решение построить замещающую мощность. Инвестиции в проект оцениваются в объемах около 4 млрд рублей, это комбинированный объект - теплоснабжение и электрогенерация", - сказал Горюнов.

Проектная мощность четырех котлоагрегатов новой ТЭЦ - 265 тонн пара в час. ТЭЦ будет не только производить ресурсы для работы предприятия и производства сульфата натрия, но и обеспечивать теплом и электричеством жителей поселка, где нет других источников теплоснабжения. В настоящее время на объекте ведут пусконаладочные работы. С 2022 года планируется запуск производства.

"Вновь построенный котельный цех отвечает всем правилам безопасности, оснащен современным технологичным оборудованием и системой газоочистки, позволяющей снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, уменьшить расход энергетического угля и, соответственно, снизить образование золошлаковых отходов. Нормативный срок службы объекта составляет 40 лет", - уточнил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

ОАО "Кучуксульфат" - единственный в России производитель природного сульфата натрия, который используется в производстве синтетических моющих средств, химической промышленности. Он производится производится из мирабилита, добываемого на уникальном месторождении минеральных солей - озере Кучукском. Продукция поставляется в 30 стран мира. Ежегодно предприятие производит более 600 тыс. тонн сульфата натрия. В рабочем поселке Степное озеро, где базируется предприятие, живут более 6 тыс. человек.