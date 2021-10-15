Bayer отказалась от производства вакцины CureVac на своем заводе на западе Германии

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Германская химико-фармацевтическая компания Bayer отказалась от производства на своем заводе в Вуппертале (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) вакцины против коронавируса первого поколения, разработанной расположенной в городе Тюбинген фармацевтической фирмой CureVac. Об этом заявил представитель Bayer в опубликованном в пятницу интервью газете Rheinische Post .

"После того как CureVac отозвала заявку (из Европейского агентства лекарственных средств - прим. ТАСС) на выдачу разрешения на использование [разработанного ею препарата против коронавируса первого поколения], теперь не будет вакцины, которую мы могли бы производить для CureVac в Вуппертале", - отметил представитель Bayer. "Мы сожалеем о таком развитии событий", - добавил он. При этом подчеркивается, что по обоюдному согласию сотрудничество между двумя компаниями продолжено не будет.

1 февраля Bayer сообщила, что планирует произвести около 160 млн доз вакцины CureVac в 2022 году на своем предприятии в Вуппертале и осуществить поставки первых доз препарата уже в четвертом квартале текущего года. Однако 12 октября фирма из Тюбингена объявила, что отзывает направленную ранее в Европейское агентство лекарственных средств заявку на выдачу разрешения на использование разработанной ею вакцины-кандидата против коронавируса первого поколения. Вместо этого CureVac сосредоточится на создании вакцины против COVID-19 второго поколения в сотрудничестве с британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline).

В тот же день европейский фармрегулятор на фоне отзыва заявки прекратил проводившуюся с февраля последовательную экспертизу вакцины-кандидата CureVac. В начале июля фирма из Тюбингена сообщила, что эффективность разработанной ею вакцины от коронавируса, согласно окончательным результатам основной фазы клинических испытаний, составила лишь 48%.