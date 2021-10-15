На юге Китая начала работу крупнейшая в мире во время пандемии Кантонская ярмарка

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Китайская ярмарка экспортной и импортной продукции (Кантонская ярмарка) в пятницу начала свою работу в Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун). Как сообщает Центральное телевидение Китая , общая площадь экспозиции составляет около 400 тыс. кв. м, что делает ее крупнейшей выставкой в мире во время пандемии.

Около 7,8 тыс. предприятий представят свою продукцию и услуги на ярмарке очно, еще 26 тыс. компаний из Китая и зарубежных стран будут участвовать онлайн. Всего каталог выставки включает в себя около 2,8 млн товаров, 880 тыс. из которых будут представлены впервые. Организаторы получили заявки на очное участие от 200 тыс. человек.

Формальная церемония открытия Кантонской ярмарки прошла в четверг. В ней принял участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Россию на церемонии в видеоформате представил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выставка продлится до 19 октября.

Гуанчжоуская, или Кантонская, как ее называют иностранцы, ярмарка (Canton Fair) проводится с 1957 года каждую весну и осень и считается барометром ситуации во внешней торговле Китая. На экспозицию традиционно съезжаются бизнесмены и представители по закупкам со всего мира, в том числе из России. В Гуанчжоу они изучают образцы и каталоги новейших товаров, размещают заказы по поставкам.