Новак подчеркнул эффективность демпфирующего механизма в сдерживании цен на бензин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Цены на бензин на заправках были бы на 10 рублей выше, если бы не работал демпфирующий механизм. Об этом в интервью радиостанции " Бизнес ФМ " сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"На сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм. Он позволяет нам иметь на заправках цены на уровне не выше инфляции, и это основная его заслуга", - отметил вице-премьер.

Отвечая на вопрос об эффективности демпфирующего механизма для независимых владельцев автозаправочных станций, Новак сообщил, что у независимых заправщиков ситуация хуже, чем у вертикально интегрированных компаний, обладающих собственными нефтеперерабатывающими заводами и собственной добычей.

"Независимые компании вынуждены покупать на бирже по тем ценам, которые складываются на бирже, - отметил вице-премьер. Но правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли, с тем, чтобы обеспечивался достаточно большой объем продукции, обеспечивающий удовлетворение спроса, то есть было предложение".

Новак подчеркнул, что правительство активно взаимодействует с нефтяными компаниями для того, чтобы не допускать дефицита на рынке и поддерживать спрос и предложение на одном уровне. "Результаты есть, у нас за последние два месяца на бирже цены частично даже снизились относительно пиковых значений, которые мы наблюдали в июне - июле, это, кстати, идет на пользу тем же независимым АЗС", - сказал Новак.

Вице-премьер также подчеркнул важность поддержки независимых автозаправочных компаний. "Независимые заправки работают часто в тех удаленных населенных пунктах, в которые не доходят крупные компании, и там занимаются обеспечением нефтепродуктами потребителей", - напомнил вице-премьер.

По его словам, из 25 тыс. заправок в России около 10 тыс. представлены независимыми компаниями. "Это тот сегмент, который необходимо сохранять, и мы это будем делать, мы и сегодня этим занимаемся, поэтому будем обязательно ситуацию не только мониторить, но и принимать меры, которые позволяли бы сбалансировать этот рынок и для независимых компаний", - заключил он.