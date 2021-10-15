В Китае начала работать первая в стране "интеллектуальная нефтяная платформа"

ШАНХАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Китай ввел в эксплуатацию первую в стране "интеллектуальную нефтяную платформу", которая расположена в Бохайском заливе в акватории города Циньхуандао (центральная провинция Хэбэй). Об этом сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.

Система ее управления оснащена такими технологиями, как облачные вычисления, большие базы данных, искусственный интеллект, связь стандарта 5G, а также спутниковая навигация "Бэйдоу". Все эти технологии в комплексе применяются для активации систем управления производственным процессом на объекте, который получил обозначение "интеллектуальное месторождение Циньхуандао 32-6".

Комплекс состоит из нескольких добывающих платформ с большой площадью. В общей сложности на них установлено около 400 умных камер слежения, 2,6 тыс. автоматизированных узлов сборки и систем круглосуточного автоматического сбора данных о производственном процессе. Платформа оснащена также интеллектуальной системой безопасности с технологией искусственного интеллекта.

Все эти технологии, как сообщили в Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC), позволяют на 5-10% снизить стоимость обслуживания трудоемких процессов, а также примерно на 20% сократить использование человеческого труда. К 2025 году компания планирует вложить до 2,4 млрд юаней (около 372,6 млн долларов) в оснащение передовыми технологиями своих нефтяных платформ.

Согласно официальным данным, Китай с января по август этого года импортировал 346,36 млн тонн нефти, что в годовом исчислении на 5,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем нефтедобычи китайских компаний за восемь месяцев вырос на 2,4%, составив 133,22 млн тонн, а показатель нефтепереработки на национальных НПЗ увеличился на 7,4%, до 470,79 млн тонн.