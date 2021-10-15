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Энергетический кризис в Европе

Цена на газ в Европе на открытии торгов превышала $1250 за 1 тыс. кубометров

К настоящему моменту она несколько замедлила рост и находится на уровне $1240
© REUTERS/Laszlo Balogh

ТАСС, 15 октября. Цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE в пятницу превышала $1250 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах доходила до $1254,5 за тыс. куб. м, или €104,5 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

К настоящему моменту цена газа несколько замедлила рост и находится на уровне $1240 за 1 тыс. кубометров. Общий рост цены с начала дня составляет 1,2%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

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Энергетический кризис в Европе
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