Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,46%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,46%, до 4278,51 пункта, индекс РТС рос на 0,67%, до 1888,52 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:23 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 4270,97 пункта (+0,28%), индекс РТС - до 1887,27 пункта (+0,6%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,96% - до $84,81 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,9% и торгуется на уровне $81,5 за баррель.