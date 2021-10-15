"Русагро" планирует экспортировать часть произведенного в Приморье мяса в Азию

УССУРИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Русагро", которая в Приморье запустила в работу крупнейший на Дальнем Востоке мясоперерабатывающий комплекс мощностью более 75 тыс. тонн в год, планирует экспортировать около 10% продукции в страны Азии после выхода завода на проектную мощность. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил руководитель мясного бизнес направления "Русагро" Евгений Случевский.

"По поводу реализации продукции за пределами Приморского края: мы видим такую необходимость после того, как мы выйдем на полную мощность. Сейчас на той мощности, на которой мы будем работать в течение этого года и скорее всего первого полугодия следующего года, 90% продукции будет реализовываться внутри Приморского края", - сказал Случевский.

Он добавил, что после выхода на проектную мощность на экспорт уйдет не более 10% продукции, а все остальное будет продаваться в Приморье или на Дальнем Востоке. При этом руководство компании отмечает, что в случае успешного выхода на азиатские рынки, "Русагро Приморье" сможет в будущем еще больше нарастить производство.

"Мы запустили в пусконаладку первую часть нашего крупнейшего объекта - убойного производства. Мощность мы планируем производства в более 75 тыс. тонн свинины, но будем стремиться к 80-85. В следующем году мы планируем произвести порядка 40 тыс. тонн. и к концу 23 года мы выйдем уже на полную мощность", - сказал генеральный директор ГК "Русагро" Максим Басов.

Завод по мясопереработке, расположенный в Михайловском районе Приморского края на территории опережающего развития "Михайловский", является важнейшим активом производственного кластера "Русагро-Приморье". Проектная мощность убойного производства составляет 680 тысяч голов в год. По данным компании, такой объем производства обеспечит 80% жителей Дальнего Востока свежим мясом свинины, а также окажет влияние на снижение цены на охлажденную свинину для конечного потребителя.

Работать на предприятии будут более 650 человек. Всего в рамках свиноводческого кластера в Приморском крае будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест.