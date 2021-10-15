Власти Польши выделят $380 млн на поддержку граждан в условиях роста цен на энергоносители

ВАРШАВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Польши решило выделить 1,5 млрд злотых ($380 млн) на поддержку граждан в условиях роста цен на энергоносители. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио министр климата и окружающей среды республики Михал Куртыка.

"Мы предлагаем 1,5 млрд злотых. [Этой помощью] будет охвачено каждое пятое домохозяйство в Польше", - сказал он, подчеркнув, что особенно внимательно нужно отнестись к семьям с низкими доходами. "Эти решения должны как можно скорее попасть в парламент", - добавил Куртыка.

По его мнению, растущие цены на энергоносители напрямую связаны с геополитикой. "Мы имеем дело с энергетическим кризисом в Европе", - указал он. "Мы не согласны на "Северный поток - 2", считаем, что этот газопровод будет служить РФ и "Газпрому", чтобы шантажировать Европу. Он уже служит и служил еще до своего появления. Реализуется плохой сценарий, потому что он стал предметом игры, которую "Газпром" проводит, ограничивая поставки газа в Европу", - утверждал польский министр.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

Резкий рост цен на газ на Европейском рынке начался в конце августа. 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. 14 октября цена вновь поднялась выше $1,2 тыс.