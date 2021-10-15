СМИ: PIA приостановила полеты в Афганистан после предостережения талибов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Пакистанский авиаперевозчик Pakistan International Airlines (PIA) был вынужден в четверг прекратить полеты в Афганистан из-за угрозы представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) заблокировать рейсы авиакомпании в Кабул.

Как сообщает в пятницу газета Express Observer, острое недовольство временного правительства талибов вызвали "непомерные" тарифы PIA на рейсы, составляющие $2,7 тыс. за авиабилет по маршруту Исламабад - Кабул и обратно. Такие же цены на авиабилеты и у афганской авиакомпании Kam Air, совершающей полеты в Пакистан.

"Мы требуем, чтобы PIA и Kam Air восстановили прежние тарифы на билеты, иначе их самолетам будет запрещено приземляться в Афганистане и совершать рейсы в Пакистан", - говорилось в уведомлении афганского Управления гражданской авиации, полученном накануне посольством Пакистана в Кабуле.

Представитель ведомства при этом заявил журналистам, что "PIA поступает несправедливо по отношению к афганскому народу, завышая цены на авиабилеты".

В руководстве пакистанского авиаперевозчика прекращение авиасообщения с Афганистаном мотивировали техническими причинами и "отсутствием сотрудничества со стороны [временного] афганского правительства [талибов]".