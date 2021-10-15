МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в России достигла 75%, на наличные приходится 25%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Евразийском женском форуме.

"У нас сейчас уже 75% - это безналичные, только 25% - наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным", - сказала она.

Скоробогатова напомнила, что Россия сейчас находится в топ-3 стран мира с точки зрения безналичных расчетов.

Согласно данным ЦБ, доля безналичных платежей в РФ в 2020 году составила около 70%. Ранее сообщалось, что регулятор ставит перед собой задачу увеличить долю объема безналичных платежей в розничной торговле до 75% в 2023 году.