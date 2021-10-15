"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти и нефтепродуктов из Новороссийска из-за продолжающегося шторма. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске шторм продолжается, работы остановлены. Отставание по отгрузке нефти две танкерные позиции, по дизелю - одна позиция. По результатам обследования поврежденному во время шторма причалу № 7 требуется незначительный ремонт, с понедельника, после замены кранцев, он будет готов к работе", - сказал он.

В портах на Балтике также продолжает действовать штормовое предупреждение, работы идут по фактической погоде. Порт Махачкалы снова работает и нагоняет график слива нефти с танкеров. В Козьмино работы в графике, на выходные ожидается ухудшение погоды, возможен тайфун, сообщил Демин.

Опаздывающих танкеров нет. Прием в систему идет без существенных отклонений.

"Поставки на НПЗ в графике за исключением Марийского НПЗ, который должен был выйти из ремонта и с сегодняшнего дня начать прием нефти, но пока так и не начал оформление маршрутных поручений", - отметил официальный представитель "Транснефти". ТАСС пока не располагает комментарием завода.