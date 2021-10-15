Международный центр обслуживания сербских предприятий открылся на острове Хайнань

САНЬЯ /Китай/, 15 октября. /ТАСС/. Первый в Китае Международный центр поддержки и обслуживания сербских предприятий открылся в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, центр начал работу 11 октября. В тот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением по стимулированию инвестиций города Санья и Торгово-промышленной палатой Сербии в Шанхае.

Как отмечается, создание центра нацелено на дальнейшее развитие китайско-сербских отношений, продвижение торгово-экономических и культурных обменов между двумя странами, а также превращение города Санья в связующее звено, через которое будет осуществляться наращивание сотрудничества между сербскими предприятиями и портом свободной торговли острова.

Также подчеркивается, что создание центра позволит предприятиям из Сербии воспользоваться всеми преимуществами и преференциями Хайнаньского порта свободной торговли. В свою очередь, городу Санья это поможет нарастить приток иностранного капитала, повысить инвестиционную привлекательность.

Наряду с расширением бизнес-связей, стороны договорились наращивать культурные обмены, развивать туризм.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.