РФ и АСЕАН готовят новые форматы экономического сотрудничества

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и страны АСЕАН разрабатывают новые форматы экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщил председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков на конференции, приуроченной к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и ассоциации.

"К сожалению, на сегодняшний день мы не в полной мере используем существующий потенциал в наших экономических отношениях, - сказал он. - Однако деловые круги России и стран АСЕАН работают над выработкой новых механизмов и форматов расширения и углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Как отметил Поляков, важнейшая задача сегодня - восстановить уровень делового взаимодействия между РФ и партнерами из АСЕАН на фоне пандемии коронавируса, а также определить дальнейшие перспективы сотрудничества.

В связи с этим, по словам Полякова, важно работать и над развитием гуманитарных и общественных связей между странами. "Считаем крайне важным содействовать установлению контактов и развитию сотрудничества не только между деловыми кругами, но и по линии общественных организаций, ведущих деятелей в области науки, образования, культуры, искусства, поддержки духовых ценностей, - продолжил глава Делового совета. - Считаем, что проводимые совместно с партнерами из стран АСЕАН общественные мероприятия гуманитарной направленности закладывают прочную основу для расширения нашего взаимодействия".

Международная научно-практическая конференция "Россия и АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст" проходит в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России" в МГИМО.