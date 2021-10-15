Россия и Германия ведут консультации по новому транзитному контракту с Украиной

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия уже ведет консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы встречаемся с [Георгом Графом] Вальдерзее, с представителем ФРГ [по вопросам газового транзита через Украину]. Как раз мы консультируемся относительно этой ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос, когда могут начаться переговоры по заключению нового контракта на транзит газа через Украину после 2024 года.

При этом Новак не стал комментировать, какие вопросы обсуждались с Вальдерзее в ходе встречи на полях РЭН днем ранее, 14 октября. "Я не думаю, что нужно выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации", - отметил вице-премьер.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". На Украине считают, что это будет гарантией того, что транзит сохранится.

В Киеве неоднократно заявляли, что реализация проекта "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона не раз подчеркивала, что проект является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.