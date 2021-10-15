"Алроса" в III квартале снизила добычу алмазов на 5%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в III квартале 2021 года снизила добычу алмазов на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,8 млн карат, говорится в сообщении компании.

Продажи алмазов "Алросы" в III квартале в натуральном выражении составили 9,2 млн карат, что на 83% выше, чем годом ранее. В том числе, продажи алмазов ювелирного качества составили 6,5 млн карат.

Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в III квартале выросла на 2% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила $136 за карат, что обусловлено "нормализацией объема и изменением структуры продаж", сообщила компания.

Выручка "Алросы" от продажи алмазов и бриллиантов увеличилась в отчетном периоде на 59% - до $938 млн, включая $904 млн от продаж алмазов и $34 млн от продаж бриллиантов.

Запасы алмазов на конец третьего квартала составили 8,6 млн карат, снизившись на 72%.

Оценка спроса

"Спрос на ювелирную продукцию находится на высоком уровне на всех ключевых рынках, - говорится в сообщении компании. - В то же время на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям; по оценкам Компании, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены".

"Конечный спрос оставался стабильным на ключевом рынке США и поддерживался за счет восстановления спроса в других регионах, в том числе за счет европейского рынка ювелирных украшений, третьего по величине в мире, - отмечается в сообщении. - В Китае темпы роста спроса замедлились на фоне ряда факторов, оказавших влияние на темпы экономического роста страны. Сохраняются оптимистичные ожидания от предстоящего рождественского сезона, который начнется в США в этом году раньше обычного. Размещение заказов на бриллианты ювелирами началось уже в июле".

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится 34% акций компании.