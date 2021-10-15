Норвегия и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Баренцевом море на 2022 год

ХЕЛЬСИНКИ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Норвегии и России достигли договоренности по квотам на вылов рыбы в Баренцевом море на 2022 год. Об этом сообщило в пятницу норвежское министерство торговли, промышленности и рыболовства на официальном сайте.

"Норвегия и Россия на переговорах, прошедших в цифровом формате, согласовали договор по рыболовству на 2022 год. Это самое важное и масштабное двустороннее соглашение в сфере рыболовства, в котором участвует Норвегия", - указало министерство.

Показатели по добыче устанавливаются ежегодно в соответствии с рекомендациями российских и норвежских ученых, которые отслеживают состояние водных биологических ресурсов в море.

В норвежском министерстве отметили, что популяция трески в настоящее время "находится на исторически высоком уровне, и общая квота на 2022 год будет установлена на уровне 708 тыс. тонн". Квота будет делиться между Норвегией, Россией и третьими странами, норвежская доля при этом составит 321,6 тыс. тонн. Общая квота на вылов пикши установлена сторонами на уровне 178,5 тыс. тонн, доля Норвегии - 88,1 тыс. Кроме того, впервые с 2018 года принято решение открыть квоту на ловлю мойвы - 70 тыс. тонн

Квота установлена также для палтуса - 25 тыс. тонн и морского окуня - 67 тыс. тонн, что свидетельствует о повышении на 1 тыс. по сравнению с текущим годом.

Помимо этого, стороны согласовали совместную исследовательскую программу на следующий год.